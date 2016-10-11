Форма поиска по сайту

11 октября 2016, 15:27

Культура

Новый альбом Depeche Mode выйдет в начале весны 2017 года

Фото: ZUMA/ТАСС

Британская электроник-рок-группа Depeche Mode объявила о старте гастрольного тура в поддержку нового альбома. Об этом музыканты рассказали на онлайн-пресс-конференции, тарнсляция которой велась из Милана.

Альбом получил название Spirit. Его релиз назначен на начало весны 2017 года. Продюсером пластинки выступил английский композитор Джеймс Форд, работавший с Arctic Monkeys, Florence and the Machine и Simian Mobile Disco.

Концертный тур будет называться World Spirit Tour. Музыканты заявили, что он будет благотворительным: один миллион долларов от концертных сборов они отдадут организациям, занимающимся сохранением чистой воды на Земле.

В России концерты Depeche Mode состоятся в Москве (15 июля) и Санкт-Петербурге (13 июля).

