Новый альбом Depeche Mode выйдет в начале весны 2017 года

Фото: ZUMA/ТАСС

Британская электроник-рок-группа Depeche Mode объявила о старте гастрольного тура в поддержку нового альбома. Об этом музыканты рассказали на онлайн-пресс-конференции, тарнсляция которой велась из Милана.

Альбом получил название Spirit. Его релиз назначен на начало весны 2017 года. Продюсером пластинки выступил английский композитор Джеймс Форд, работавший с Arctic Monkeys, Florence and the Machine и Simian Mobile Disco.

Концертный тур будет называться World Spirit Tour. Музыканты заявили, что он будет благотворительным: один миллион долларов от концертных сборов они отдадут организациям, занимающимся сохранением чистой воды на Земле.

В России концерты Depeche Mode состоятся в Москве (15 июля) и Санкт-Петербурге (13 июля).