22 мая 2017, 16:48

Экономика

Закреплено законом: какие допгарантии получат участники программы реновации

Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". В чем могут быть уверены москвичи, решившие участвовать в программе реновации, читайте в материале m24.ru.

гарантии снос пятиэтажек программа реновации строительство и реконструкция

