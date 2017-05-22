Закреплено законом: какие допгарантии получат участники программы реновации

Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". В чем могут быть уверены москвичи, решившие участвовать в программе реновации, читайте в материале m24.ru.