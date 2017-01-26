Авторы Pokemon Go выпустили новую игру о карманных монстрах

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Разработчики популярной игры Pokemon Go создали новую игрушку о карманных монстрах. Но ловить покемонов на этот раз не придется, сообщает The Verge.
Игра получила название Pokemon Duel. Основный упор в ней сделан на стратегическую составляющую. Игрокам необходимо передвигать по полю своих покемонов, пытаясь заблокировать путь или победить покемонов противника. Каждый из монстров обладает сверхвозможностями и уникальными борцовскими приемами.
Приложение является бесплатным, однако в рамках игры можно покупать некие атрибуты, помогающие выиграть поединок. Pokemon Duel распространяется в Google Play и App Store.
Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.
