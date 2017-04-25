Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 09:43

Технологии

США могут запретить провоз гаджетов на борту самолетов из Европы – СМИ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Провоз гаджетов на борту самолетов, летящих из Европы в США, могут запретить. Такие меры рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По данным издания, информацию о возможном расширении запрета на гаджеты во время перелетов получили чиновники Великобритании. О причинах возможного ограничения не сообщается.

Ранее США объявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на рейсах между Штатами и Египтом, Иорданией, Кувейтом, Марокко, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией и ОАЭ.

Запрет вводят для усиление мер антитеррористической безопасности.

Аналогичный запрет ввела Великобритания. Он коснулся самолетов, следующих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

