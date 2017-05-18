Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 07:45

Технологии

Пассажиры рейсов из Европы в США смогут провозить гаджеты в салоне самолета

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Пассажиры авиарейсов из Европы в США смогут провозить персональные и планшетные компьютеры в ручной клади, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Соответствующее решение было принято экспертами и представителями руководства США и Европейского союза на встрече в Брюсселе.

Ранее американские власти ограничили провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет коснулся рейсов в США из десяти международных аэропортов, среди которых Каир, эль-Кувейт, Касабланка, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии и ОАЭ. Аналогичные ограничения ввели и власти Великобритании.

Под запретом оказались все гаджеты, включая электронные книги, планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Провозить в ручной клади разрешалось только мобильные телефоны и медицинские приборы.

гаджеты авиасообщение террористические угрозы жизнь в мире

