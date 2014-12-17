Пользователи Рунета выберут лучший гаджет 2014 года

Фото: ТАСС/Максим Новиков

В среду, 17 декабря, стартовала пятая ежегодная премия "Лучший гаджет 2014 по версии Рунета", учрежденная ресурсом Hi-Tech Mail.Ru.

В этом году лучшие устройства будут определены более чем в 50 номинациях.

В прошлогоднем голосовании приняли участие более 420 тысяч человек из России и СНГ, которые отдали за понравившиеся устройства около 2,5 миллионов голосов.



Победителями премии "Лучший гаджет 2013" стали Samsung и Sony, получившие награды в 12 и 11 номинациях соответственно.

По словам главного редактора Hi-Tech Mail.Ru Антона Спиридонова, в 2013 году пользователи могли выбрать из 500 номинантов и около 100 номинаций. В этом году было решено сделать премию более специализированной, оставив только главные устройства уходящего года: 330 позиций и более 50 номинаций.

Участники смогут проголосовать за самые выдающиеся модели в категориях смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров, камер, а также отметить запомнившихся им ритейлеров и операторов.

Голосование за лучший гаджет 2014 по версии рунета продлится с 17 декабря 2014 года по 10 февраля 2015 года включительно. Любой посетитель портала Hi-Tech Mail.Ru сможет проголосовать в каждой номинации только один раз. За неделю до конца голосования текущие результаты будут закрыты и объявлены 10 февраля.