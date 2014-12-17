Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Гаджеты

17 декабря 2014, 17:26

Пользователи Рунета выберут лучший гаджет 2014 года

гаджеты премии Рунет устройства электроника

Фото: ТАСС/Максим Новиков

В среду, 17 декабря, стартовала пятая ежегодная премия "Лучший гаджет 2014 по версии Рунета", учрежденная ресурсом Hi-Tech Mail.Ru.

В этом году лучшие устройства будут определены более чем в 50 номинациях.

В прошлогоднем голосовании приняли участие более 420 тысяч человек из России и СНГ, которые отдали за понравившиеся устройства около 2,5 миллионов голосов.

Ссылки по теме

Победителями премии "Лучший гаджет 2013" стали Samsung и Sony, получившие награды в 12 и 11 номинациях соответственно.

По словам главного редактора Hi-Tech Mail.Ru Антона Спиридонова, в 2013 году пользователи могли выбрать из 500 номинантов и около 100 номинаций. В этом году было решено сделать премию более специализированной, оставив только главные устройства уходящего года: 330 позиций и более 50 номинаций.

Участники смогут проголосовать за самые выдающиеся модели в категориях смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров, камер, а также отметить запомнившихся им ритейлеров и операторов.

Голосование за лучший гаджет 2014 по версии рунета продлится с 17 декабря 2014 года по 10 февраля 2015 года включительно. Любой посетитель портала Hi-Tech Mail.Ru сможет проголосовать в каждой номинации только один раз. За неделю до конца голосования текущие результаты будут закрыты и объявлены 10 февраля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать