31 июля 2016, 20:45

Спорт

"Спартак" на своем поле разгромил тульский "Арсенал"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу разгромил тульский "Арсенал".

Встреча, прошедшая на стадионе "Открытие Арена", закончилась со счетом 4:0 в пользу "красно-белых". Дублем в составе столичной команды отметились Жано Ананидзе (на 6-й и 34-й минутах) и Куинси Промес (на 48-й и 92-й).

В следующей игре в чемпионате 8 августа "Спартак" сыграет в гостях с "Крыльями Советов". Перед этим "красно-белых" ожидает ответный матч Лиги Европы против кипрского АЕК. Игра пройдет 4 августа в Москве.

