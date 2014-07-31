Московское "Торпедо" подписало контракт с вратарем Юрием Жевновым

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Московское "Торпедо" объявило о подписании контракта с белорусским вратарем Юрием Жевновым, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Срок действия контракта с 33-летним голкипером рассчитан на один сезон - до лета 2015 года. В составе "черно-белых" Жевнов будет выступить под 30-м номером.

За свою карьеру вратарь среди прочих выступал в таких клуба как "Москва" и петербургский "Зенит".

Жевнов является двукратным чемпионом России, по одному разу он становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также чемпионом Белоруссии.