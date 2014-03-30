Московское "Динамо" на выезде обыграло "Томь"

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Футболисты московского "Динамо" в матче 23-го тура российской премьер-лиги одержали волевую победу над томской "Томью" - 3:1.

В первой тайме зрители, пришедшие на стадион в Томске, голов не увидели. Однако в самом начале второй половины игры хозяева смогли открыть счет - отличился Владимир Рыков.

Москвичи отыгрались практически сразу. Мяч в сетку ворот голкипера "Томи" отправил Александр Кокорин. А еще через 12 минут форвард "бело-голубых" Кевин Кураньи вывел свою команду вперед. Окончательный счет установил Алексей Ионов на 87-й минуте.

После этой победы подопечные Дана Петреску, набрав 43 очка, вышли на третье место в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате "Локомотива" динамовцы отстают на 5 баллов.