Московское "Динамо" дома обыграло "Уфу"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичное "Динамо" в матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги обыграло "Уфу". Встреча, прошедшая на стадионе "Арена Химки", завершилась победой "бело-голубых" со счетом 2:0.

В первом тайме "Динамо" полностью владело инициативой, однако "Уфа" оборонялась всей командой. Единственный свой голевой момент москвичам удалось реализовать в дополнительное время первого тайма.

Александр Ташаев прорвался по левому флангу в штрафную, отдал передачу на Алексея Ионова, а тот пяткой скинул мяч на Козлова. Защитник "бело-голубых" воспользовался шансом и с близкого расстояния расстрелял Давида Юрченко.

На 59-й минуте уфимцы сфолили в штрафной на Юрии Жиркове, за что тут же был назначен одиннадцатиметровый. В свою очередь Виталий Дьяков хладнокровно реализовал пенальти.

Таким образом, подопечные Андрея Кобелева набрали 12 очков и на данный момент делят пятую строчку в турнирной таблице с "Ростовом".

В восьмом туре "Динамо" 12 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Уфа" в этот же день примет екатеринбургский "Урал".