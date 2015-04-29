Форма поиска по сайту

29 апреля 2015, 21:37

Спорт

На фестивале "Московский спорт" появится футбол и вейкбординг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Участники проекта "Активный гражданин" предложили добавить в число дисциплин фестиваля "Московский спорт в "Лужниках" футбол, вейкбординг и вейксерфинг, сообщает пресс-служба проекта.

"На 10-м юбилейном городском фестивале "Московский спорт в "Лужниках" должен пройти турнир по футболу, а также показательные выступления вейкбордистов и вейксерферов. За это проголосовали москвичи – участники проекта "Активный гражданин", – говорится в сообщении. За это проголосовали примерно равно количество респондентов – 33 и 31 процент.

При этом за вейкбординг и вейксерфинг голосовали в основном мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. А футбол выбирали женщины в возрасте от 18 до 24 и от 35 до 45 лет.

Также в тройку лидеров вошло предложение провести легкоатлетический забег, его поддержали 22 процента участников проекта.

Какие бонусы получают пользователи "Активного гражданина"

Еще 11 процентов горожан посчитали, что существующих площадок достаточно. При этом 3 процента опрошенных предложили свои идеи, среди которых – веселые и семейные старты, перетягивание каната, бадминтон, лапта. Предлагались также нетрадиционные виды спорта, такие как аджилити (спорт с собаками) или speedcubing (сборка кубика Рубика на скорость).

Добавим, что в 2014 году зрителями и участниками фестиваля "Московский спорт в "Лужниках" стали более 180 тысяч человек. На фестивале работало более 60 площадок по разным видам спорта: фрисби, фингерборд, растабайк, городки, футбол, баскетбол.

