Московское "Динамо" на своем поле проиграло казанскому "Рубину"

Фото: Валерий Шарифулин

В матче 11-го тура Российской футбольной Премьер-лиги столичное "Динамо" на своем поле уступило казанскому "Рубину". Поединок, состоявшийся на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без голов, однако хозяева поля смотрелись лучше, заставив поработать Сергея Рыжикова в воротах.

Однако в начале второй половины игре счет открыли казанцы. Магомед Оздоев перехватил мяч неподалеку от центральной линии, обыграл трех игроков "Динамо" и отправил мяч в сетку воротам Владимира Габулова. А окончательный результат на 71-й минуте установил Максим Канунников.

Эта победа позволила "Рубину" сравняться с подопечными Черчесова по количеству набранных очков. В активе обеих команд по 19 баллов, но московский клуб имеет одну игру в запасе.