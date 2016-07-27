В России появилась система отбора непрофессиональных футболистов

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

23 июля в России запустили программу К11 – поиск, отбор и подготовка футболистов, у которых нет профессиональных контрактов.

K –первая буква слова "коробка", где обычно играют в любительский футбол, 11 – число игроков состава. В программу попадают подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, для отбора нужно отправить видео своей игры организаторам. Кроме того, несколько коробок в Москве и Санкт-Петербурге оборудуют камерами, и скауты будут отсматривать видео оттуда.

По результатам отбора 22 игрока попадут в тренировочный лагерь, где их будут готовить к матчу, который состоится осенью. Там же игроки смогут подписать свой первый профессиональный контракт.

"В нашем уличном футболе много страсти и по-настоящему талантливых игроков. K11 позволит им раскрыть свой потенциал и выйти на новый уровень", – прокомментировал инициативу бывший футболист сборной России Алексей Смертин.