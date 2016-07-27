Игорь Акинфеев стал самым популярным футболистом России

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал самым популярным футболистом в стране. Такие данные следуют из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает пресс-служба центра.

Вторым по популярности игроком стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Лидеры прошлых лет Андрей Аршавин и Александр Кержаков находятся на третьем и четвертом месте соответственно.

Лидером по числу болельщиков оказался "Зенит", свой голос за клуб из Санкт-Петербурга отдали 13 процентов респондентов. Столичные ЦСКА и "Спартак" разделили между собой вторую строчку списка, набрав по 8 процентов голосов.

Между тем, все больше болельщиков склоняется к тому, что зрелищность российского футбола снизилась. С этим утверждением согласны 70 процентов респондентов, против 62 процентов в прошлом году.

В числе факторов успешного выступления сборной на домашнем чемпионате опрошенные называли дополнительное финансирование детского и юношеского спорта (46%) и пересмотр состава сборной (44%). Еще 14 процентов респондентов посчитали необходимым заменить главного тренера.