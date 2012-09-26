Московский "Локомотив" одолел армавирское "Торпедо" в кубковом матче

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Локомотив" в гостевом матче Кубка России по футболу встречался с армавирским "Торпедо". "Железнодорожники" одержали уверенную победу со счетом 3:0 и вышли в следующий раунд соревнований.

Счет во встрече был открыт на 38-й минуте - пенальти за снос Майкона уверенно реализовал Дмитрий Сычев. Клуб из второй лиги неплохо смотрелся, но было видно, что в классе он серьезно уступает москвичам.

Во второй тайме "Локомотив" упрочил преимущество. На 64-й минуте мяч в ворота "Торпедо" отправил Фелипе Кайседо, удачно сыгравший на добивании, после того, как вратарь армавирцев отразил выстрел Торбинского.

Спустя девять минут Сычев сделал дубль и установил окончательный счет в матче - 3:0.

За 10 минут до конца игры торпедовцы остались вдесятером - за вторую желтую карточку с поля был удален голкипер Владислав Макоев.

"Локомотив" выходит в следующий раунд турнира, где ему предстоит встреча с "Тереком". Матч состоится 30 октябре в Москве.