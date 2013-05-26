Московский "Спартак" вышел в Лигу Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 26 мая, Московский "Спартак" победил владикавказскую "Аланию" со счетом 2:0 и получил путевку на соревнования Лиги Европы, заняв четвертое место по итогам чемпионата России по футболу.

Уже на 6-й минуте матча гости остались вдесятером. Игрок владикавказцев Дакоста показал трибунам средний палец и был удален с поля.

В дебюте встречи "Алания" упустила неплохой момент для взятия ворот "красно-белых". После подачи с углового игрок гостей бил головой метров с восьми, но спартаковцев выручил Дикань.

Счет был открыт на 26-й минуте встречи. Спартаковцы подали угловой, мяч прилетел к Брызгалову, которого никто не опекал, и футболист "Спартака" отправил снаряд в сетку.

Второй гол в ворота "Алании" состоялся уже после перерыва. На 79-й минуте Чельстрем и Дмитрий Комбаров разыграли комбинацию, в ходе которой Жано оказался на ударной позиции перед воротами Джанаева и пробил в угол.

Счет мог стать и разгромным, но Ари и Мовсисян упустили прекрасные возможности для того, чтобы забить мяч. В каждом из моментов свою команду выручил Джанаев, - бывший голкипер "Спартака". Матч завершился со счетом 2:0.

В борьбе за путевки в Лигу Европы удача сопутствовала "Кубани" и "Рубину". А вот московское "Динамо" осталось без еврокубков в будущем году. "Бело-голубые" сыграли вничью с "Волгой" и заняли 7-е место.

Таким образом, по итогам чемпионата России ЦСКА и "Зенит" сыграют в Лиге Чемпионов, а "Анжи", "Спартак", "Кубань" и "Рубин" выйдут на поле в рамках Лиги Европы.

Отметим и победу московского "Локомотива", который сумел завершить сезон на мажорной ноте, обыграв "Мордовию" - 2:1.

Как ранее писало издание M24.ru, охраной правопорядка на двух матчах занимались около 2,5 тысяч сотрудников столичной полиции.