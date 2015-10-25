"Спартак" взял верх над "Динамо" в столичном дерби

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

"Спартак" одержал непростую победу над "Динамо" в московском дерби. Матч 13-го тура чемпионата России, состоявшийся в Химках, завершился со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

В составе хозяев голы забили Александр Кокорин (17-я минута) и Павел Погребняк (67-я), впервые отличившийся за "Динамо". У "Спартака" дублем отметился Квинси Промес (22-я и 91-я), еще один мяч забил Денис Давыдов (70-я).

Стоит отметить, что впервые с 29-го августа динамовцы забили более одного гола за игру в российском чемпионате. Кроме того Александр Кокорин прервал безголевую серию, длившуюся с 21-го августа. Мяч в ворота "Спартака" стал для нападающего лишь четвертым в сезоне.

После этой победы "Спартак" с 23 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Ростов". "Динамо" осталось на десятой строчке (15).

В следующем туре 1 ноября "Спартак" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Динамо" днем позже в гостях встретится с "Ростовом".

Отметим, что сегодня также сыграет столичный ЦСКА. На выезде команда Леонида Слуцкого будет противостоять грозненскому "Тереку".