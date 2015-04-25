Форма поиска по сайту

25 апреля 2015, 21:26

"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Краснодара"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги на выезде потерпел поражение от "Краснодара". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "быков".

Единственный гол был забит с пенальти – Александр Самедов в штрафной сбил с ног бразильца Ари, после чего одиннадцатиметровый точно реализовал Перейра.

Таким образом, "Краснодар" набрал 51 очко и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице, а "Локомотив" с 38 баллами остался на седьмой позиции.

В следующем туре 3 мая "Локомотив" сыграет в гостях с пермским "Амкаром", а "Краснодар" днем позже встретится на выезде с тульским "Арсеналом".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Локомотив Краснодар

