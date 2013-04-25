В Москве создана футбольная команда из выпускников детдомов

В столице появилась футбольная команда из детдомовцев

В Москве создана футбольная команда из выпускников детских домов и интернатов. Ее собрал муниципальный депутат из района Печатники Максим Мотин.

"В детских домах все еще более или менее хорошо, но когда ребята выходят из них – они оказываются брошенными, никто ими не занимается. Поэтому мы создали такой клуб. Обзвонили все московские детдома и взяли тех ребят, которые выпустились", - рассказал Мотин в эфире "Москва FM".

У ребят уже начались тренировки, которые проходят в "Сокольниках". По словам Мотина, расхожее мнение, что выпускники детских домов – это сложные подростки, является ошибочным.

"Это заблуждение, что они трудные подростки. К ним подход нужен как к обычным ребятам. У нас статистика убийственная – 85% выпускников детских домов - это либо тюрьма, либо наркомания, либо смерть. Потому что ребятам нечем заняться", - подчеркнул депутат.

В связи с этим помимо тренировок ребята будут заняты обучением. Для них будут организованы тренинги и курсы с последующим трудоустройством. В дальнейшем также может быть создан социальный центр помощи выпускникам детских домов.