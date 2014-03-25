"Спартак" предложил Черчесову контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год

Станислав Черчесов. Фото: fc-amkar.org

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил тренеру Станиславу Черчесову трехлетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, договор, предложенный Черчесову, ныне тренирующему пермский "Амкар", предполагает пересмотр условий в зависимости от результатов команды. Специалист, в свою очередь, высказал требование, чтобы из Перми в Москву перебрался его тренерский штаб.

Решение о том, возглавит ли Черчесов красно-белых, будет принято на заседании совета директоров клуба во вторник. В понедельник Черчесов провел встречу с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном.

Напомним, что Черчесов тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 год, выиграв "серебро" чемпионата России сезона-2007.