В полуфинале ЛЧ "Ювентус" сыграет с "Реалом", "Барселона" – с "Баварией"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В швейцарском городе Ньон в пятницу состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.

По ее итогам сформированы следующие пары 1/2 финала: "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания).

Полуфинальные поединки Лиги чемпионов пройдут 5-6 и 12-13 мая, финальный матч состоится 6 июня на берлинском "Олимпиаштадион".

Кроме того, определились пары 1/2 финала в Лиге Европы: украинский "Днепр" сыграет с итальянским "Наполи", а действующий победитель турнира испанская "Севилья" встретится с другим представителем Апеннинского полуострова – "Фиорентиной".

Первые матчи состоятся 7 мая, ответные – 14 мая. Финальная встреча Лиги Европы пройдет в Варшаве 27 мая.