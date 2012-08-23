"Анжи" переиграл голландцев в первом матче плей-офф Лиги Европы

фото с сайта fc-anji.ru

На московском стадионе "Локомотив" состоялся первый матч плей-офф Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и голландской командой АЗ. Россияне одержали победу со счетом 1:0.

В первом тайме шла равная игра, в которой трудно было отдать кому-то предпочтение. Мяч практически не доходил до штрафной площади каждой из команд.

После перерыва подопечные Гуса Хиддинка сумели прибавить и практически сразу открыли счет во встрече. Отличился темнокожий легионер "Анжи" Ласина Траоре, замкнувший передачу с фланга.

В концовке АЗ мог добиться ничьей, но мяч после удара головой защитника голландцев приняла на себя перекладина.

Результат матча оставляет махачкалинцам хорошие шансы на продолжение борьбы во втором по значимости клубном футбольном турнире Старого света.

И немного об околофутболе: праздник болельщикам "Анжи" попытались испортить фанаты столичного "Локомотива", пришедшие на игру. Они скандировали нецензурные речевки, националистические лозунги и кидали на поле зажженные петарды. Примерно после 60-й минуты встречи "ультрасы" начали массово покидать трибуны. Московская полиция задерживала наиболее отличившихся хулиганов.

Напомним, что фанаты "Локомотива" обещали прийти на стадион болеть против махачкалинцев в знак протеста против решения своего руководства, позволившего "Анжи" провести матч на домашней арене московского клуба.