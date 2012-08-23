Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

23 августа 2012, 23:33

"Анжи" переиграл голландцев в первом матче плей-офф Лиги Европы

футбол Локомотив Лига Европы Анжи

фото с сайта fc-anji.ru

На московском стадионе "Локомотив" состоялся первый матч плей-офф Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и голландской командой АЗ. Россияне одержали победу со счетом 1:0.

В первом тайме шла равная игра, в которой трудно было отдать кому-то предпочтение. Мяч практически не доходил до штрафной площади каждой из команд.

После перерыва подопечные Гуса Хиддинка сумели прибавить и практически сразу открыли счет во встрече. Отличился темнокожий легионер "Анжи" Ласина Траоре, замкнувший передачу с фланга.

В концовке АЗ мог добиться ничьей, но мяч после удара головой защитника голландцев приняла на себя перекладина.

Результат матча оставляет махачкалинцам хорошие шансы на продолжение борьбы во втором по значимости клубном футбольном турнире Старого света.

И немного об околофутболе: праздник болельщикам "Анжи" попытались испортить фанаты столичного "Локомотива", пришедшие на игру. Они скандировали нецензурные речевки, националистические лозунги и кидали на поле зажженные петарды. Примерно после 60-й минуты встречи "ультрасы" начали массово покидать трибуны. Московская полиция задерживала наиболее отличившихся хулиганов.

Напомним, что фанаты "Локомотива" обещали прийти на стадион болеть против махачкалинцев в знак протеста против решения своего руководства, позволившего "Анжи" провести матч на домашней арене московского клуба.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать