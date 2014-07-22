"Спартак" в товарищеской встрече обыграл ярославский "Шинник"

Футболисты московского "Спартака" в товарищеском матче, который проходил в подмосковной Тарасовке, со счетом 2:1 переиграли ярославский "Шинник".

На 11-й минуте с пенальти счет открыл нападающий ярославской команды Никита Маляров. Однако уже спустя 9 минут полузащитник "красно-белых" Тино Коста его сравнял.

Итог встрече на 73-й минуте подвел хавбек "Спартака" Патрик Эберт.

Стартовый состав "Спартака": Митрюшкин, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Д.Комбаров, Ромуло, Чельстрем, Коста, Ананидзе, Хурадо, Дзюба