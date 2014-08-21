"Зенит" победил "Стандарт" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: uefa.com

"Зенит" из Санкт-Петербурга выиграл в гостях у бельгийского "Стандарда" в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Льеже на стадионе "Морис Дюфран", завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

Единственный и победный гол в этом поединке забил на 16-й минуте игрок "Зенита" Олег Шатов. После передачи от Халка Шатов точно пробил по воротам бельгийцев из центра штрафной. Во втором тайме питерская команда увеличить отрыв в счете, но удар Данни пришелся в штангу.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 26 августа.

Отметим, что победитель этого двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в групповой раунд Лиги Европы. Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в Монте-Карло 28 августа.