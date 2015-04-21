Финал Кубка России по футболу перенесен на 29 мая

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2014/15 перенесен с 21 на 29 мая, сообщил президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин.

"Стыковые матчи перенесли. Первый - на 24 мая, второй - на 27 мая, а финал Кубка России - на 29 мая", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что местом проведения финального матча турнира утверждена Астрахань.

Прядкин также заявил, что матч за Суперкубок России может состояться 12 июля или 18-19 декабря. При этом место проведения поединка еще не определено. Так, лига рассматривает вариант проведения встречи за рубежом.

"С точки зрения популяризации рассматривается вариант проведения Суперкубка за рубежом. Есть предложение от Казахстана", - сказал Прядкин журналистам.

Напомним, Суперкубок России по футболу состоит из одного матча. В последние годы встреча проводится перед началом нового сезона. В Суперкубке играют обладатель Кубка России и чемпион России предыдущего сезона. Если и Кубок, и чемпионат выигрывает одна команда, в игре за Суперкубок ей противостоит вице-чемпион предыдущего сезона.