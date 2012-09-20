Женская сборная России по футболу вышла в следующий раунд Евро

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по футболу вышла в плей-офф квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Швеции в будущем году.

В заключительных матчах группового этапа соперницами россиянок стали футболистки из Македонии и Польши. Матч со сборной Македонии прошел в гостях и завершился разгромной победой наших девушек со счетом 6:0. Два гола в этой встрече забила москвичка Нелли Коровкина, выступающая за ЦСП "Измайлово".

Во втором матче Коровкина также отличилась, сравняв счет в поединке, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Сборная России с 22 очками заняла второе место в своей отборочной группе. За право выйти в финальную часть турнира нашим спортсменкам придется сыграть в стыковых матчах. Соперницами россиянок могут стать сборные Испании, Исландии, Шотландии, Украины и Австрии. С кем из них предстоит сразиться нашей дружине, станет известно 21 сентября после жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне.