Спорт за неделю: старт премьер-лиги и серебро юношеской сборной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Первый тур российской футбольной премьер-лиги и успех юношеской сборной, отставка Капелло и анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике m24.ru.

Позорный старт РФПЛ

Первый же матч нового сезона российской футбольной премьер-лиги был омрачен скандалом. В середине первого тайма матча "Спартак" – "Уфа" на стадионе "Открытие Арена" за неприличный жест в адрес болельщиков был удален полузащитник гостей Эмманюэль Фримпонг. Позже ганский футболист сообщил, что сделал это на эмоциях, так как один из фанатов "красно-белых" обозвал его обезьяной.

Теперь, скорее всего, Фримпонг будет дисквалифицирован на два-три матча, а "Спартак" отделается только штрафом.

Что касается самого поединка, то уфимцы, несмотря на то что 60 минут играли вдесятером, оказали достойное сопротивление хозяевам поля и едва не одержали победу. Подопечные Игоря Колыванова дважды вели в счете, но "красно-белым" удавалось отыгрываться. Отметим, что этот поединок стал первым для Дмитрия Аленичева в качестве главного тренера "Спартака".

Стоит напомнить, что в конце февраля организация "Футбол против расизма в Европе" опубликовала отчет о проблемах расизма и ксенофобии в российском футболе, в котором описываются 200 случаев дискриминационного поведения болельщиков. Последний случай проявления расизма случился во второй половине прошлого сезона, когда болельщики "Торпедо" позволили себе расистские выкрики в адрес футболиста "Зенита" Халка.

Центральным матчем тура стало противостояние "Зенита" и "Динамо" на "Петровском". Волевую победу одержала петербургская команда. Динамовец Александр Кокорин открыл счет в первом тайме, однако "Зенит" быстро отыгрался благодаря голу Халка с пенальти. Решающий мяч на счету Олега Шатова – 2:1.

Непростую победу одержал и вице-чемпион страны – ЦСКА. Московский клуб имел огромное преимущество в матче с казанским "Рубином", однако поразить ворота соперника армейцам удалось только один раз в самой концовке – отличился Ахмед Муса.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В шаге от золота

Юношеская сборная России завоевала серебро чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 19 лет, который завершился в воскресенье в Греции. Подопечные Дмитрия Хомухи уступили команде Испании со счетом 0:2. Голы у победителей забили Борха Майораль и Матиас Науэль.

Стоит отметить, что два года назад эта же сборная под руководством Хомухи выиграла первенство Европы среди юношей не старше 17 лет. В случае воскресной победы сборная России стала бы первой командой в истории, которой удалось выиграть оба чемпионата подряд.

До этого года россиянам лишь раз удавалось пробиться в финальную стадию турнира, который проводится в данном формате с 2002 года. В 2007 году сборная РФ стала худшей из восьми представленных команд, добившись одной ничьей и дважды уступив.

Что касается победителей, то испанцы в восьмой раз играли в финале юношеского турнира и выиграли седьмой титул лучшей команды континента.

При этом лучшим снайпером турнира стал футболист российской сборной Рамиль Шейдаев, на счету которого 12 мячей. Таким образом, он установил рекорд результативности ЧЕ.

Капелло, прощай

В начале прошлой недели Фабио Капелло официально был отправлен в отставку. На протяжении последних недель и даже месяцев в СМИ появлялась информация о том, что со дня на день итальянский специалист будет уволен, а количество нолей в неустойке увеличивались с каждой новостью.

В итоге точная сумма, которую РФС заплатил Капелло, неизвестна, а сборная России в итоге осталась без тренера. Главным кандидатом на это вакантное место является наставник ЦСКА Леонид Слуцкий, однако в его контракте не предусмотрена возможность совмещения должностей.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На данный момент в отборочном цикле к чемпионату Европы 2016 года сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет россиянам неплохие шансы на участие в Евро-2016.

Умер бывший пилот Marussia Жюль Бьянки

В субботу во Франции скончался 25-летний пилот команды "Формулы-1" Marussia Жюль Бьянки. Он получил тяжелые травмы, врезавшись в эвакуатор на гонках в Японии в октябре прошлого года.

Спортсмен находился в критическом состоянии около девяти месяцев. Недавно отец пилота Филипп Бьянки заявил, что шансов на выздоровление сына практически нет.

Пилот попал в аварию 5 октября в ходе Гран-при Японии. Бьянки врезался в эвакуатор, который выехал на трассу из-за вылета Адриана Сутиля. Машину француза бросило прямо под эвакуатор, в результате чего гонщик получил тяжелые травмы головы.

Бьянки доставили в больницу префектуры Миэ, где ему сделали операцию. Позднее пилот был введен в состояние искусственной комы.

В ноябре автогонщика вывели из комы и перевезли из японской клиники в одну из больниц Ниццы, однако он по-прежнему находился в критическом состоянии и не приходил в сознание.

Бьянки провел два сезона за Marussia, выступавшую под российской лицензией. На его счету 34 гонки и два набранных очка. В 2014 году на Гран-при Монако француз финишировал девятым.

Что посмотреть на этой неделе

Центральным матчем второго тура российской футбольной премьер-лиги станет противостояние "Краснодара" и "Спартака". В последние годы "красно-белые", мягко говоря, не слишком удачно играют с краснодарцами, вне зависимости от того, кто находится на тренерском мостике. Теперь экзамен в Краснодаре предстоит сдавать новому наставнику девятикратных чемпионов – Дмитрию Аленичеву.

2-й тур РФПЛ: