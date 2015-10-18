"Локомотив" обыграл "Спартак" со счетом 2:1

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги, который прошел в воскресенье на московском стадионе "Открытие Арена".

Встреча закончилась со счетом 1:2. На 9-й минуте мяч забил полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев. Автором второго гола в ворота "Спартака" на 49-й минуте стал нападающий Байе Умар Ниассе.

Единственный мяч в ворота "железнодорожников" на 77-й минуте отправил защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти.