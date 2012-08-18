Московский "Спартак" одержал волевую победу над "Рубином"

фото с сайта spartak.com

В “Лужниках” состоялся матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским “Спартаком” и казанским “Рубином”. Под настоящим ливнем сильнее оказался столичный клуб, одержавший победу со счетом 2:1.

Для “красно-белых” встреча имела особое значение – неделю назад “Спартак” потерпел самое крупное поражение в первенстве России за все время его проведения. До петербуржских 0:5 рекордными были 1:5 от ЦСКА в 2008 году и 0:4 в прошлом сезоне от “Ростова”. Поэтому имелись все основания предполагать, что москвичи будут рвать и метать на поле со стартового свистка и до конца игры.

“Боже, Спартак храни!” – затянуло на трибунах красно-белое море, как только арбитр Николаев просигнализировал о начале встречи. Спартаковцы сразу же ринулись в атаку, создавая момент за моментом у ворот “Рубина”.

На 10-й минуте голкипер Сергей Рыжиков спас казанцев от неприятностей, успешно сыграв ногой после плотного удара Эменике. В следующей атаке москвичей в штрафной клуба из Татарстана возникла паника и забивать могли сразу несколько футболистов “Спартака”, но выстрел Ари угодил в защитника.

Однако “Рубин” совсем не собирался сдаваться на милость победителя, и как только наступательный порыв игроков столичной команды сник, казанцы перешли в наступление большими силами.

Обязан был забивать Соломон Рондон, но ударил крайне неудачно и слабо. А через две минуты вступил в игру Николаев, назначивший пенальти в ворота “Спартака” за фол на Алане Касаеве. Нарушение не выглядело бесспорным, но протесты москвичей успеха не возымели. Бибрас Натхо развел по разным углам мяч и вратаря – 1:0 в пользу “Рубина”.

Сразу после гола пошел мощнейший ливень, который заставил спартаковского тренера Унаи Эмери спрятаться под стеклянным козырьком скамейки запасных.

До конца тайма на поле не произошло ничего интересного, а после перерыва Эмери попытался оживить игру заменами. И надо отметить, что у наставника красно-белых это получилось.

Переломным событиям матча предшествовал курьезный эпизод: болельщик “Спартака” выбежал на поле и начал о чем-то беседовать с игроками столичного клуба Андреем Диканем и Николасом Парехой. Судя по всему, фанат пытался завести команду и это у него получилось.

Прошло буквально пять минут – и москвичи сравняли счет. После углового у ворот “Рубина” отлично головой сыграл Ромуло, которому удался неотразимый удар.

После гола “Спартак” поймал кураж и под звучавшую с трибун “банана-маму” бросился вырывать победу. На 82-й минуте игры рефери назначил пенальти в ворота казанского клуба за снос Веллитона. К точке подошел Дмитрий Комбаров - и не промахнулся.

“Рубин” сразу же ринулся отыгрываться. Опаснейшие моменты имели Сесар Навас, Саломон Рондон и Роман Еременко, но всякий раз фортуна оказывалась на стороне москвичей.

2:1 – “Спартак” одерживает четвертую победу в чемпионате России и догоняет по набранным очкам “Зенит”.

В следующем туре “красно-белым” предстоит выезд в Грозный к местному “Тереку”.