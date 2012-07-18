«Локомотив» хочет купить игрока у «Манчестер Сити»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» начал переговоры с британским «Манчестер Сити» о трансфере нападающего Эммануэля Адебайора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Telegraph.

Ранее «Манчестер Сити» договорился о переходе нападающего в лондонский «Тоттенхэм», однако там отказались платить футболисту 175 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Зато выплачивать такую зарплату тоголезцу согласился московский «Локомотив».

Сам футболист в прошлом сезоне уже выступал за «Тоттенхэм» и предпочел бы играть в этой команде.

«Манчестер сити» же намерен заменить Адебайора капитаном голландского «Арсенала» Робином ван Перси.