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Спорт

17 июля 2014, 14:33

Федеральные телеканалы не планируют трансляцию матчей РФПЛ

футбол РФПЛ трансляции

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральный телеканал НТВ, скорее всего, откажется от показа центрального матча тура Российской футбольной премьер-лиги в сезоне-2014/15, сообщает "Чемпионат.ком".

Окончательное решение еще не принято, но в настоящий момент в "большом" НТВ склоняются к отказу от трансляций. При этом сетка вещания на уикенд, открывающий чемпионат России, еще не сверстана и переговоры с РФПЛ продолжаются.

В пресс-службе РФПЛ не подтвердили, но и не опровергли информацию об отказе НТВ от трансляций. Руководитель пресс-службы РФПЛ Сергей Алексеев отметил, что консультации по поводу формата трансляций продолжаются.

В свою очередь, руководитель дирекции спортивного вещания ВГТРК Александр Тащин сообщил, что телекомпания не планирует показывать матчи Российской футбольной Премьер-Лиги на своих каналах. Таким образом, трансляций РФПЛ на бесплатных телеканалах в сезоне-2014/15 вообще может не быть.

"Российскую Премьер-Лигу мы транслировать не собираемся. Ко мне лично никто не обращался из РФПЛ с этим вопросом. Насколько я знаю, показ должен быть на НТВ. Вместе с тем мы бы хотели транслировать матчи российской Премьер-Лиги на канале "Россия" и на кабельном канале "Спорт". Но, повторюсь, к нам никто с такой просьбой не обращался", - рассказал Тащин.

Напомним, что чемпионат России по футболу стартует 1 августа.

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