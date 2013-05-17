Форма поиска по сайту

Новости

17 мая 2013, 22:16

Спорт

Сборная России стала чемпионом Европы по футболу среди юношей

Сборная России выиграла Чемпионат Европы по футболу среди юношей

Сборная России под руководством Дмитрия Хомухи выиграла Чемпионат Европы по футболу среди юношей не старше 17 лет. В финальном матче россияне по пенальти победили итальянцев.

В финальном матче турнира, проходившем в словацком городе Жилина на стадионе "Под Дубном", соперниками нашей команды, составленной на 85% из футболистов московских клубов, были итальянцы, с которыми подопечные Дмитрия Хомухи ранее играли на групповом этапе соревнований. Тогда, благодаря ничьей 1:1 обе сборные обеспечили себе выход в полуфинал. Теперь же ничьей быть не могло. В случае, если за 80 минут (на этом возрастном уровне, согласно решению УЕФА, проводится два тайма по 40 минут) победителя бы выявить не удалось, назначалась серия послематчевых пенальти.

Она в итоге и определила чемпиона, ибо в основное время никто из соперников отличиться не смог. Положенные по регламенту пять ударов каждой из сторон также не принесли результата. По три одиннадцатиметровых были реализованы, и по два удара парировали вратари. Шестые пенальти завершились взятием как российских, так и итальянских ворот, а вот во время исполнения седьмого голкипер и капитан российской дружины Антон Митрюшкин, представляющий столичный "Спартак", среагировал на выстрел хавбека Андреа Палацци. Подошедший же к мячу футболист московского "Локомотива" Сергей Макаров был точен, и в итоге золотые награды турнира достались нашей команде.

Таким образом, сборная России стала двукратным чемпионом Европы в этой возрастной категории. Напомним, что ранее наши юноши выигрывали аналогичный турнир в 2006 году под руководством Игоря Колыванова. Еще один раз на Еuro U17 нам удалось победить в советские времена. Сборная СССР поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в 1985 году.

Теперь, согласно давно установленной в нашей стране традиции, все новоиспеченные чемпионы Европы получат звание мастеров спорта, а Дмитрий Хомуха станет заслуженным тренером России.

Андрей Ярков

футбол чемпионат Европы юношеская сборная

