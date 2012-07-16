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Свежая пресса

16 июля 2012, 18:57

«Эксперт»: понедельник, 16 июля 2012 года

футбол железные дороги наводнение Кубань реформы председатель Государственной думы Сергей Нарышкин свежая пресса

Смертельный корчеход

Кубанское наводнение - результат стечения маловероятных природных обстоятельств, изъянов техноструктуры и потери бдительности властью и населением.
В результате сильного дождя 6–7 июля в Геленджике, Крымске, Новороссийске и близлежащих поселках затоплено 7,2 тысяч жилых домов. Восстановлению не подлежат около 400 строений, из них 300 - в Крымске. Полностью утратили имущество 29 тысяч граждан, частично - более 5,5 тысяч, погиб как минимум 171 человек. Была затоплена часть Северо-Кавказской железной дороги, вода покрывала рельсы на полметра.

В 16.00 6 июля был введен режим чрезвычайной ситуации в Геленджике. Согласно опубликованным на сайте Гидрометцентра России бланкам штормовых предупреждений, в 20.15 метеорологами было выдано предупреждение № 9: «В связи с выпавшими и ожидаемыми сильными осадками в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 6 июля и в последующие сутки 7 июля на реках, малых реках и водотоках юго-западной части территории Краснодарского края ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением опасных отметок». В 20.15 оно было передано в краевое ГУ МЧС, а в 20.17 - в администрацию края. Однако, по словам губернатора Александра Ткачева, данные поступили только в 22.00.

Также в статье: о причинах и факторах наводнения, о технологических способах уменьшения риска катастрофы.

Пределы обновления

«Эксперт» побеседовал с председателем Государственной думы Сергеем Нарышкиным об итогах политического сезона, о новом составе правительства, о новых законопроектах, об отношениях парламента с исполнительной властью.

Как превратить «ногомяч» в футбол

Фиаско на Евро-2012 закрыло очередную страницу в истории российского футбола. Задачи нового этапа - становление футбола как бизнеса, трансформация системы подготовки молодых игроков и подготовка к домашнему чемпионату мира 2018 года.

После провала на Евро-2012 подал в отставку президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко. Закончился и контракт тренера сборной Дика Адвоката. Новый глава РФС будет избран 3 сентября, а новый наставник сборной - до 20 июля. Это не просто дежурные рокировки. Новые президент РФС и главный тренер сборной должны будут возглавить проект создания конкурентоспособной команды к чемпионату мира 2018 года. Чемпионат мира тоже надо использовать не только для того, чтобы построить инфраструктуру и стадионы, но и чтобы провести реформу российского футбола.

Также в статье: об ошибках сборной, о реформе Фурсенко, о том, как выживают футбольные клубы, о подготовке к ЧМ-2018.

Железный путь реформы

Реформаторы железнодорожной отрасли планируют добиться конкуренции при осуществлении перевозок. Достичь этой цели можно, лишь построив ряд дублирующих друг друга путей.
Состояние железнодорожного транспорта, страдающего от нехватки инфраструктуры и нерациональных перевозок, есть прямое следствие проводимой уже более десяти лет структурной реформы отрасли. Путь, по которому идет реформирование, - акционирование и продажа активов естественной монополии «Российские железные дороги», созданной в начале реформы на базе Министерства путей сообщения.

Сейчас операторский бизнес полностью выделен из состава РЖД за счет создания ряда влиятельных компаний в этом секторе. В их уставные капиталы передан почти весь (94%) вагонный парк холдинга. Общее количество грузовых вагонов в России сейчас составляет более 1,1 миллионов единиц, оперируют ими 1,8 тысяч частных компаний.

Следующим этапом будет создание на железнодорожной сети локальных перевозчиков. Пока единственным перевозчиком, которому принадлежат инфраструктура и локомотивный парк, остаются РЖД.

Несмотря на то что дефицита вагонов нет, в последние годы передвижение грузов по ряду направлений стало крайне затруднительным. В числе причин - трудно координируемые вагонопотоки множества операторов, увеличение объема локомотивной маневровой работы на станциях при работе с вагонами разных собственников и общий рост нагрузки на инфраструктуру.
Добиться конечной цели структурной реформы - полной демонополизации конкурентных видов деятельности - планировалось в прошлом году, но сроки сдвинуты до 2015 года.

Также в статье: Салман Бабаев, вице-президент РЖД по коммерческой деятельности, о ходе реформы и о перспективах отрасли.

Тайна голых землекопов

Африканский подземный грызун голый землекоп не стареет и не болеет раком. Ученые из Университета Рочестера связывают этот феномен с необычной гиалуроновой кислотой и предлагают использовать ее в лечении человека.

Страшненьким редким зверьком голым землекопом интересуются ученые многих стран. Уже давно было отмечено, что эти грызуны, обитающие под землей в полупустынях и саваннах Сомали, Эфиопии и Кении, практически не стареют и не болеют раком. Эти животные размером не более 10 сантиметров живут во много раз дольше, чем их собратья, к примеру мыши. Мышь считается долгожительницей, срок ее жизни - три года, а голого землекопа - почти тридцать лет.

Не так давно был расшифрован геном землекопа, что позволит не только объяснить многие любопытные особенности грызунов, но и извлечь из этого практическую пользу для людей. Расшифрованный геном может стать подспорьем и для ученых из американского Университета Рочестера - профессоров Веры Горбуновой и Андрея Силуянова, которые, похоже, подобрались к одному из секретов голого землекопа: они нашли вещество, которое защищает зверьков от рака. Если ученые окажутся правы, человечество получит новый препарат, предупреждающий рак.

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