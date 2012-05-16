Комиссия ФИФА проинспектировала московские стадионы

Москву посетила инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА).

Юрган Мюллер, отвечающий в ФИФА за проведение 3 ближайших чемпионатов мира по футболу, осмотрел, в частности, стадион "Лужники".



"Сейчас давать какую-то оценку было бы просто несправедливо по отношению к другим городам. Мы оцениваем информацию и в сентябре вынесем окончательное решение", - заявил Мюллер в ответ на вопрос о возможности проведения матчей чемпионата мира в столице.

Журналисты поинтересовались также, что гостям понравилось в Москве в целом. Мюллер отметил, что остался очень доволен погодой.

Представители стадиона "Лужники" в свою очередь отметили, что футбольное поле опустят на 5 метров и уберут легкоатлетические дорожки, которые отделяют зрительские трибуны от поля на 50 метров и вызывают недовольство поклонников футбола. Сроки же сдачи стадионов "Спартак" и "Динамо", также готовящихся для чемпионата мира, точно неизвестны, но власти утверждают, что они точно будут сданы раньше 2018 года.

Визитом в Москву комиссия ФИФА завершает трехдневное турне по городам России, претендующих на проведение матчей ЧМ в 2018 году.

Стадион "Лужники". Автор фото: Георгий Полищук

Стадион "Лужники"

Руководитель департамента FIFA по организации Чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов, Юрген Мюллер

Слева направо: руководитель департамента по физической культуре и спорту г. Москвы Воробьев Алексей Олегович; руководитель департамента FIFA по организации Чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов Юрген Мюллер; генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Сорокин Алексей Леонидович

Алексей Воробьев дарит "ревизору" мяч с символикой "Лужников"

Стадион "Лужники"

Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

Стадион "Спартак"

Стадион "Спартак"

Стадион "Спартак"

Стадион "Спартак"