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Спорт

15 декабря 2014, 14:58

Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов

футбол Лига чемпионов жеребьевка

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально 16 команд были разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.

Результаты жеребьевки:

  • ПСЖ — "Челси"
  • "Манчестер Сити" - "Барселона"
  • "Байер" — "Атлетико"
  • "Ювентус" — "Боруссия"
  • "Шальке-04" – "Реал"
  • "Шахтер" – "Бавария"
  • "Арсенал" – "Монако"
  • "Базель" – "Порту"

Первые матчи 1/8 финала состоятся 17-18 и 25-26 февраля, а ответные пройдут 10-11 и 17-18 марта. Победители групп проведут первые матчи в гостях.

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