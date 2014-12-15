Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально 16 команд были разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.
Результаты жеребьевки:
- ПСЖ — "Челси"
- "Манчестер Сити" - "Барселона"
- "Байер" — "Атлетико"
- "Ювентус" — "Боруссия"
- "Шальке-04" – "Реал"
- "Шахтер" – "Бавария"
- "Арсенал" – "Монако"
- "Базель" – "Порту"
Первые матчи 1/8 финала состоятся 17-18 и 25-26 февраля, а ответные пройдут 10-11 и 17-18 марта. Победители групп проведут первые матчи в гостях.