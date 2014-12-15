Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально 16 команд были разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.

Результаты жеребьевки:

ПСЖ — "Челси"

"Манчестер Сити" - "Барселона"

"Байер" — "Атлетико"

"Ювентус" — "Боруссия"

"Шальке-04" – "Реал"

"Шахтер" – "Бавария"

"Арсенал" – "Монако"

"Базель" – "Порту"

Первые матчи 1/8 финала состоятся 17-18 и 25-26 февраля, а ответные пройдут 10-11 и 17-18 марта. Победители групп проведут первые матчи в гостях.