Сборная России вышла в финальную стадию Чемпионата мира по футболу

Сыграв вничью на выезде с командой Азербайджана в последнем матче отборочного цикла к Чемпионату мира по футболу-2014, российская дружина спустя 12 лет вернулась в число участников мундиаля.

Напомним, что наша команда не смогла преодолеть барьер отборочного турнира к ЧМ 2006 и 2010. Последним на данный момент для нее является выступление на всемирном футбольном форуме 2002 года, который проходил в Корее и Японии. И вот теперь мы завоевали путевку в Бразилию, где следующим летом состоится 20-й по счету Чемпионат мира.

Для того, чтобы оформить себе пропуск в Южную Америку, подопечным Фабио Капелло было достаточно добиться в Баку ничьей. Счет был открыт на 16-й минуте. Блестящая, причем как по своей задумке, так и по исполнению передача полузащитника московского "Локомотива" Александра Самедова на Романа Широкова завершилась тем, что капитан нашей сборной оказался в убойной позиции и без особых проблем переиграл голкипера азербайджанцев Камрана Агаева.

В середине второго тайма за грубый фол против Александра Кержакова красной карточки "удостоился" защитник сборной Азербайджана Максим Медведев. Однако оставшиеся в меньшинстве хозяева смогли восстановить равновесие.

90-я минута стала счастливой для нападающего Вагифа Джавадова. В итоге 1:1 – результат, который полностью устроил россиян.

Таким образом, сборная России заняла итоговое первое место в европейской отборочной группе под литерой F, опередив ставших вторыми португальцев на одно очко. Впрочем, Криштиану Роналду и Ко тоже могут попасть в финальную стадию ЧМ. Это произойдет, если команда Португалия преодолеет барьер стыковых матчей, которые пройдут в ноябре.

Напомним, что наши футболисты (тогда еще выступавшие под флагом СССР) впервые приняли участие в "цикле" ЧМ 1958 года. Тогда мы преодолели квалификацию, и в итоге достигли четвертьфинальной стадии соревнований. Аналогичным стал итог выступления советской команды на чемпионате мира – 1962, ну а через четыре года мы поднялись еще выше.

На футбольных полях Англии сборная СССР пробилась в полуфинал, а в итоге заняла 4-е (наше высшее на данный момент достижение). На ЧМ 1970 года мы в третий раз остановились в 1/4 финала, а вот на следующий турнир не попали по политическим причинам. В так называемых межконтинентальных стыковых матчах нам предстояло поспорить за путевку в ФРГ со сборной Чили, но в сентябре 1973 года к власти в этой стране пришел Аугусто Пиночет, и, проведя первую встречу в Москве (она завершилась вничью 0:0), советская сборная отказалась от поездки в Сантьяго.

На следующий Чемпионат мира (1978 года) наша команда не попала уже по спортивному принципу – ей не удалось пройти отборочный турнир. После этого сборная СССР три раза подряд становилась участником мундиалей. В 1982 году она выбыла из борьбы на втором групповом этапе (5-12 места), а в 1986 – на стадии 1/8 финала.

Последним для уже "разваливающегося" в то время Советского Союза стал ЧМ 1990 года в Италии, на котором подопечные Валерия Лобановского заняли последнее 4-е место в своей группе и в стадию плей-офф не попали. На турнир 1994 года, который проходил в США, пробилась уже сборная России.

Групповой этап нам опять преодолеть не удалось, и команда снова отправилась домой уже после трех проведенных матчей. То же самое произошло и на мундиале 2002 года в Корее и Японии, а вот кампании к ЧМ 1998, 2006 и 2010 наша сборная и вовсе провалила, не сумев преодолеть квалификацию.

Таким образом, если взять в расчет последние пять "циклов" чемпионатов мира, россияне попали в финальную стадию соревнований лишь во второй раз.

Нынешний успех, безусловно, приятен, но, согласитесь, что похвастать главной команде страны относительно выступлений на ЧМ пока нечем. Тем более, что в числе 16-и сильнейших команд мундиаля наши соотечественники в последний раз были в уже очень далеком 1986 году, за пять с половиной лет до распада СССР.

Будем надеяться, что следующим летом нынешнему поколению российских футболистов удастся прервать затянувшуюся полосу неудач.

Андрей Ярков