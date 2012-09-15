Московский "Спартак" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Спартак" в гостевом матче восьмого тура российской футбольной премьер-лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" - 2:2. В каждом из таймов команды забили по голу.

Москвичи активнее начали встречу и уже на 14-й минуте вышли вперед. После красивой комбинации Эйден Макгиди поразил ворота краснодарского клуба ударом из штрафной площади.

Пропущенный мяч заставил "Кубань" играть активнее. Моменты у ворот "красно-белых" начали возникать один за другим. И если Бальде свой выход один на один не реализовал, то Артем Фидлер предоставленной возможностью воспользовался - после его дальнего удара Дикань был бессилен.

На 44-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Спартака", усмотрев нарушение в действиях Марека Сухи. Бить вызвался все тот же Бальде, но его удар парировал Дикань. На перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме инициативой безраздельно владели подопечные Унаи Эмери. "Кубань" отбивалась, пытаясь искать удачу в контратаках.

На 53-й минуте Эммануэль Эменике вышел один на один с голкипером краснодарцев и переиграл его. Счет стал 2:1 в пользу москвичей.

Спустя десять минут Араз Озбилиз красивейшим ударом со штрафного восстановил равновесие в матче.

В оставшееся время забить могли обе команды: у "Спартака" прекрасные моменты упустили Эменике, Билялетдинов и Макгиди, а у "Кубани" свой шанс не использовал злосчастный Бальде, пробивший из убойной позиции прямо в руки Диканя.

Ничья - и обе команды делят шестое место с 13 очками. Следующий матч "Спартаку" предстоит провести 23 сентября в "Лужниках" против "Ростова".