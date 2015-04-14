"Спартак" заплатит Якину 3 млн евро в случае досрочного расторжения контракта

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Главный тренер московского "Спартака" Мурат Якин летом может покинуть команду. Сумма компенсации за досрочное расторжение контракта составляет 3 миллиона евро, сообщает ТАСС.

По условиям договора швейцарский тренер получит эту сумму в том случае, если будет уволен по инициативе руководства клуба после того, как команда провела более 50 процентов матчей сезона-2014/15.

Предполагается, что Якин доработает текущий сезон до конца, а после его завершения будет отправлен в отставку. Затем "красно-белых" с большой долей вероятности возглавит российский специалист. На эту должность претендуют бывший тренер БАТЭ и "Кубани" Виктор Гончаренко и нынешний наставник тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев.

Напомним, что Якин возглавил "Спартак" летом 2014 года, подписав контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон. В Премьер-лиге спартаковцы занимают седьмое место, в 23 матчах набрав 36 очков.

Накануне девятикратные чемпионы уступили на выезде "Ростову" со счетом 1:2. А 9 апреля "красно-белые" проиграли другому аутсайдеру чемпионата - тульскому "Арсеналу".