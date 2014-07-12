Московский "Спартак" одержал первую победу при новом тренере

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Московский "Спартак" в рамках подготовки к новому сезону обыграл в товарищеском матче швейцарский клуб "Грассхоппер".

Поединок, состоявшийся на стадионе "Штабиум Кампус" в окрестностях Цюриха, завершился со счетом 2:0. На восьмой минуте отличился Тино Коста, четко исполнив штрафной. А второй гол забил грузинский полузащитник московской команды Джано Ананидзе, который на 32-й минуте замкнул прострел Сергей Паршивлюка.

При этом на 27-й минуте хозяева остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил полузащитник Веролюб Салатич.

Стоит отметить, что эта победа для "Спартака" стала первой под руководством нового главного тренера Мурата Якина. Матч против "Грассхоппера" стал для "красно-белых" заключительным на швейцарском сборе.