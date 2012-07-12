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Спорт

12 июля 2012, 18:09

Фабио Капелло провел переговоры с РФС

футбол РФС Фабио Капелло Виталий Мутко

Фото: ИТАР-ТАСС

12 июля итальянский специалист и один из главных кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло прилетел в Москву, где провел переговоры с Российским футбольным союзом (РФС).

"Сегодня в РФС был Капелло, прошли с ним переговоры. Дальше следующий кандидат. Думаю, что в течение этой недели, в крайнем случае до следующего вторника все консультации с тренерами из этого списка, которые изъявят желание или захотят обсудить эту тему, будут проведены", - сообщил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Виталий Мутко.


Напомним, что 10 июля Российский футбольный союз обнародовал список кандидатов на должность главного тренера национальной сборной России. В шорт-лист из 13 претендентов вошли иностранные тренеры Хосеп Гвардиола, Харри Реднапп, Рафаэль Бенитес, Марсело Бьелса, Фабио Капелло и Марчелло Липпи, а также отечественные специалисты Валерий Газзаев, Андрей Кобелев, Юрий Красножан, Валерий Непомнящий, Николай Писарев, Юрий Семин и Анатолий Бышовец.

Пост главного тренера сборной России стал вакантным с уходом Дика Адвоката. Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы-2012 россияне не сумели преодолеть групповой этап.

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