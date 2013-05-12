Российские футболисты вышли в полуфинал юношеского Евро

Фото: ИТАР-ТАСС

На проходящем в эти дни в Словакии чемпионате Европы по футболу среди юношеских команд в возрастной категории до 17 лет определились участники полуфиналов. Наряду со сборными Италии, Словакии и Швеции в квартет сильнейших пробились и российские спортсмены. Учитывая немногочисленные успехи отечественных футбольных сборных команд, данное достижение заслуживает большого уважения и вызывает неподкупную радость среди болельщиков.

Если сравнивать достижения различных футбольных сборных СССР и России, то вторые смотрятся в сравнении с первыми, по меньшей мере, бедными родственниками. Судите сами. Даже если брать в расчет только награды высшего достоинства, то сборная Советского Союза дважды выигрывала Олимпийские Игры и один раз становилась чемпионом Европы. В младших возрастных категориях на счету советских футболистов по одному триумфу на чемпионатах мира среди молодежных и юношеских команд соответственно. Ну а уж на континентальном уровне советская футбольная поросль добывала золото, что называется, на зависть всем. Трижды мы становились лучшими на молодежных чемпионатах Европы, шесть раз выигрывали юношеское первенство в категории до 19 лет и один раз в турнире для игроков не старше 17 лет. Итого, 15! комплектов золотых наград. И это не считая серебра, бронзы и просто выходов в полуфинал, которых в советскую эпоху тоже было очень много.

В российское же время наш мужской футбол на уровне сборных может похвастать лишь бронзой взрослого Евро-2008 и единственным золотом, которое было добыто в 2006 году на чемпионате Европы для 17-летних игроков. Ну а больше у нас нет даже выходов в полуфинал. В большинстве же своем, наши сборные команды и вовсе не попадали в финальные стадии различных турниров, проводимых под эгидами ФИФА и УЕФА. И вот он такой желанный и долгожданный третий в постсоветской истории выход в полуфинал. И вновь, как и в 2006-м, отличились 17-летние россияне, пробившиеся в квартет сильнейших команд на юношеском Евро. Конечно же, мы вправе надеяться на большее, тем более, что анализ ситуации, сложившейся на турнире, вполне располагает к тому, что вполне возможно выиграть и награды самой высшей пробы. Однако уже сейчас следует поблагодарить наших ребят и их тренеров за проделанную и с отличным качеством выполненную работу. Тем более, что начался путь к успеху с разгромного поражения 0:3 от чехов в стартовом матче квалификационного раунда, проходившего в конце сентября прошлого года.

Мы попали в так называемую "чешскую" группу, в которой помимо россиян и хозяев, играли еще сборные Дании и Черногории. Согласно регламенту, в следующий этап выходили две сильнейшие команды. Оказалось, что у наших футболистов есть сила воли и характер. После унизительного фиаско на старте россияне сначала взяли верх над датчанами 2:1, а в заключительном туре играючи расправились с черногорцами – 3:0. В результате нам удалось набрать 6 очков, и вместе с чехами преодолеть барьер первого этапа. Но самое сложное было впереди. Второй (так называемый "элитный") отборочный раунд после его жеребьевки изначально казался в плане дальнейших перспектив подопечных Дмитрия Хомухи просто убийственным. А как иначе, если играть предстояло на родине футбола, а помимо англичан нам в соперники достались еще и португальцы, славящиеся своими традициями не только на взрослом уровне, но и на молодежном и юношеском тоже.

Однако и это было еще не все. В отличие от первого этапа, на котором было достаточно занять и второе место, теперь нужно было обязательно становиться победителем группы. В противном случае, согласно регламенту соревнований, дверь в финальную стадию турнира перед командой закрывалась. Четвертым участником "нашего" квартета стали словенцы, матчем против которых россиянам и предстояло в марте нынешнего года начинать выступления в "элитном" раунде. Со сборной Словении наши футболисты худо-бедно справились, обыграв представителей бывшей югославской республики 2:1.

А вот второй матч, где нашими оппонентами являлись выступавшие дома англичане (обыгравшие в первом туре Португалию – 1:0), начался более чем скверным образом. В дебюте встречи россияне забили мяч в свои ворота, однако не пали духом, и постепенно начали перехватывать инициативу у соперника, который слишком рано поверил в положительный для него исход противоборства. В итоге ещё до перерыва наша команда восстановила равновесие, а во втором тайме забила мяч, ставший победным. Именно успех в игре против английской команды и предопределил расклад в группе. Португальцы без особых проблем расправились со словенцами – 3:1, однако юным наследникам славы Эйсебио и Криштиану Роналду сильно аукнулось поражение от англичан, и в итоге их выводила в финальную стадию только победа над россиянами, причем с разницей, не менее чем в два гола. И коллектив под руководством Хомухи с ювелирной точностью справился с поставленной задачей. Наша команда уступила португальцам со счетом 0:1, а такой исход был равносилен победе.

В итоге Россия, Англия и Португалия набрали по шесть очков, однако по дополнительным показателям во встречах между ними в финальную часть прошла наша дружина. Решающая же стадия соревнований, которые проходят в эти дни в Словакии представляет собой турнир восьми сборных. Изначально они разбиваются на два квартета, и затем из каждой группы по две сильнейшие команды выходят в плей-офф. Который состоит из двух полуфинальных матчей и финала (встреча за 3-е место, как и на взрослом Евро, регламентом не предусмотрена).

Следует отметить, что московским любителям футбола приятно за нашу юношескую сборную должно быть вдвойне. Ведь из 18 игроков, которых согласно правилам разрешается заявить на матчи финальной стадии, 16 представляют именно наш город. Воспитанниками ЦСКА являются нападающий Александр Макаров, хавбек Александр Головин и защитник Анатолие Николаеш, родившийся в молдавском городе Бельцы. Его коллега по оборонительной линии Александр Лихачев, также как голкипер и капитан нашей сборной Антон Митрюшкин и полузащитник Данила Буранов защищают красно-белые цвета "Спартака". Ну а четыре игрока средней линии Сергей Макаров, Дмитрий Баринов, Александр Довбня и Рифат Жемалетдинов оттачивают свое мастерство в "Локомотиве".

Самое же большое представительство в команде (шесть игроков) у знаменитой московской детско-юношеской футбольной школы "Чертаново". Ее воспитанники представлены во всех без исключения линиях команды. В заявку включены голкипер Алексей Кузнецов (запасной вратарь), защитники Владимир Паршиков и Денис Якуба, хавбек Егор Рудковский и форварды Александр Зуев и Максим Майрович. Кстати говоря, очень хорошей приметой служит тот факт, что воспитанником чертановской школы является Игорь Колыванов – тренер, который привёл нашу юношескую сборную к победе на чемпионате Европы 2006 года. Нынешний же наставник Дмитрий Хомуха тоже тесно связан с московским футболом. На протяжении четырех сезонов он выступал в рядах столичных армейцев, и выиграл с ними серебро и бронзу чемпионата России.

Жеребьевка финальной стадии "отправила" российскую команду в группу В, где ее соперниками стали сверстники из Украины, Хорватии и Италии. Стартовая встреча против украинцев удалась нам на славу, хотя долгое время на поле шла равная борьба, и у наших соперников, было, пожалуй, даже больше шансов открыть счёт. Однако во втором тайме россияне показали себя во всей красе и в результате в ворота "жовто-блактиных" влетели три безответных мяча. Авторами голов стали Джамалдин Ходжаниязов (один из двух представителей питерского "Зенита"), Максим Майрович и Рифат Жемалетдинов.

В другом матче "нашей" группы счет так и не был открыт. Итальянцы и хорваты сыграли между собой вничью 0:0. Таким образом, уже после первого тура подопечные Хомухи вышли в единоличные лидеры и сделали весомую заявку на выход в полуфинал. Очень важен здесь был и еще один момент. Осенью нынешнего года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдёт чемпионат мира в этой же возрастной категории (до 17 лет), и по регламенту ФИФА Европу должны представлять на этом турнире шесть сборных. Иными словами, поездка на мировое первенство была гарантирована тем участникам юношеского Евро, которые займут в своих группах места с первого по третье включительно. И вот это самое третье место в группе мы обеспечивали себе в случае как минимум ничейного исхода в матче против команды Хорватии, с которой предстояло сразиться во втором туре.

В очередной раз российская сборная смогла продемонстрировать умный, рациональный и не по годам зрелый футбол, и в итоге добилась приемлемого для себя результата. Ничья 0:0 принесла россиянам не только пропуск на юношеский "мундиаль", но и шикарные шансы на выход в квартет сильнейших команд Евро. В другом матче итальянцы сломили сопротивление украинцев – 2:1, и в группе сложилась чрезвычайно благоприятная ситуация как для "Скуадры Адзурры", так и для россиян. Любая результативная ничья (1:1, 2:2, 3:3 и т.д.) в матче между ними выводила в полуфинал обоих соперников вне зависимости от исхода противоборства Хорватия-Украина.

В преддверие встречи очень многие специалисты и болельщики предрекали ничью 1:1, и в итоге оказались правы на 100%. Именно такой счет горел на табло в момент, когда арбитр дал финальный свисток. В дебюте матча преуспела наша команда. После передачи Александра Головина итальянские ворота распечатал Алексей Гасилин, который, как и вышеупомянутый Ходжаниязов, является представителем "Зенита" из Санкт-Петербурга (все остальные футболисты сборной, еще раз напомним, москвичи). Однако в начале второго тайма итальянцы восстановили равновесие благодаря точному удару головой форварда Дженнаро Тутино, который на мгновение смог опередить бросившегося на перехват Антона Митрюшкина. На данный момент этот мяч является единственным, который пропустил на турнире наш основной голкипер в частности, и сборная в целом.

Россияне вышли из группы с первого места и избежали свидания в полуфинале с хозяевами соревнований словаками, которые в свою очередь финишировали первыми в "своем" квартете. Вторыми же в нем стали шведские футболисты, с которыми нашим ребятам и предстоит 14 мая поспорить за одну из путевок в финал. В этот же день состоится и другая полуфинальная встреча Словакия-Италия. Ну а еще через три дня победители этих противоборств разыграют золотые медали чемпионата в финальном сражении. По общему мнению, у подопечных Дмитрия Хомухи есть все шансы стать одним из его участников, ибо шведы являются дебютантами подобных турниров в данной возрастной категории. Да и в матчах группового этапа они не продемонстрировали той игры, которая может создать нашей команде неразрешимые проблемы. В общем, попадание в финал россиян рассматривается более реальным вариантом, нежели участие в нем шведов. Впрочем, все покажет матч, ждать которого осталось совсем недолго.

Андрей Ярков