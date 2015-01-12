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Спорт

12 января 2015, 23:23

Криштиану Роналду в третий раз выиграл "Золотой мяч"

футбол Золотой мяч Криштиану Роналду

"Утро": Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту 2014 года.

Роналду, за которого проголосовали 37,66% респондентов, обошел форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси (15,76 %), а также вратаря "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера (15,72 %).

В голосовании приняли участие 181 тренер сборных, 182 капитана сборных, а также 181 представитель СМИ.

В 2014 году Роналду вместе с "Реалом" выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. Ранее форвард выигрывал "Золотой мяч" в 2008 и 2013 годах.

Кроме того, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признан лучшим тренером 2014 года. За наставника "бундестим" проголосовало 36,23% респондентов. Второе место занял тренер "Реала" Карло Анчелотти (22,06%). Тройку замкнул Диего Симеоне (19,02%), который возглавляет "Атлетико".

Напомним, что лидером по количеству "Золотых мячей" является Лионель Месси - у аргентинца уже есть четыре приза лучшему игроку года. По три таких награды у знаменитых голландцев Йохана Кройфа и Марко ван Бастена, а также у француза Мишеля Платини.

Российские спортсмены обладателями "Золотого мяча" не становились, а вот советские трижды поднимали над головой почетный приз. Этой чести удостоились Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Стоит отметить, что Яшин - единственный голкипер за всю историю существования трофея, который был признан лучшим игроком года. Как правило, лучшими признают нападающих или полузащитников.

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