Футбольная сборная России разгромила команду Израиля

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Израиля в отборочном матче Чемпионата мира по футболу. Соперник был повержен со счетом 4:0.

На 6-й минуте Александр Кержаков вывел нашу дружину вперед ударом со штрафного. Нападающему удалось перекинуть "стенку" таким образом, что у голкипера израильтян не было шансов спасти свою команду.

Через 10 минут россияне удвоили преимущество в счете - Владимир Быстров прорвался в штрафную площадь противника, где его взяли в "коробочку" израильские защитники. Судья мог смело назначать пенальти, но этого не потребовалось - мяч от ноги одного из игроков обороны отлетел прямо под удар Александру Кокорину. Удар в нижний угол ворот Авата - и 2:0!

Наши не успокоились на достигнутом и продолжали идти вперед. Прекрасные моменты имели Кокорин и Глушаков, но всякий раз не хватало везения или же здорово действовали защитники сборной Израиля.

В свою очередь, израильтяне не собирались сдаваться на милость победителя. На 43-й минуте от серьезных неприятностей команду России спасла перекладина, в которую попал мяч после выстрела Ради.

Еще в первом тайме Фабио Капелло был вынужден произвести две замены. Из-за травм поле покинули Быстров - ему разбили голову в столкновении израильские защитники - и Кокорин, который, по всей видимости, потянул мышцу. Уже к 50-й минуте итальянский наставник израсходовал весь лимит замен - поле покинул Александр Анюков, неудачно приземлившийся на газон после верховой борьбы.

Замены на игре нашей сборной никак не сказались. Россияне продолжали владеть инициативой, пресекая попытки соперника доставить мяч во владения Акинфеева.

На 64-й минуте в результате прекрасной комбинации Кержаков сделал дубль. Виктор Файзулин навесил с правого фланга и Александру оставалось только подставить ногу под мяч, чтобы поразить ворота.

Но и на этом наша дружина не остановилась. Спустя 13 минут счет был доведен до неприличного стараниями Александра Самедова и все того же Файзулина, которые наказали израильтян за грубую ошибку в обороне.

В оставшееся время команда Израиля отчаянно пыталась забить гол престижа, но все, чем сумели отметиться наши соперники - подать несколько угловых.

Сборная России побеждает и остается на первой строчке в своей группе. Следующий матч нашей дружине предстоит провести против команды Португалии. Игра состоится 12 октября на московском стадионе "Лужники".