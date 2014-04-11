Московский "Спартак" с минимальным счетом обыграл "Крылья Советов"

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Московский "Спартак" на своем поле с минимальным счетом переиграл самарские "Крылья Советов".

Единственный мяч в игре забил на 14-й минуте нападающий столичной команды Юра Мовсисян. Хосе Хурадо навесил с правого фланга в центр штрафной, но Тино Коста пробить головой не смог. Однако расторопней всех на подборе был Мовсисян, который сильным ударом отправил мяч в сетку ворот самарцев.

В итоге, спартаковцы выиграли со счетом 1:0 и одержали первую победу в 2014 году. До этого московский клуб не выигрывал на протяжении пяти матчей премье-лиги, а также уступил в 1/8 финала Кубка России "Тосно".

Этим голом Мовсисян также прервал безголевую серию "Спартака", которая длилась 350 минут. На данный момент в турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает 4-е место, набрав 44 очка.