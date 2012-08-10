Московский "Спартак" сыграет с "Фенербахче" в Лиге чемпионов

ИТАР-ТАСС

Столичный "Спартак" узнал своего соперника по матчам плей-офф Лиги чемпионов. "Красно-белым" предстоит сыграть с турецким "Фенербахче", сообщает Чемпионат.ком.

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка заключительной стадии квалификации Лиги чемпионов. Московскому клубу, пробившемуся через так называемый "путь представителей лиг", достался один из самых сложных оппонентов - "Фенербахче".

Первая встреча между командами состоится 21 августа в России, а ответная игра - 28 августа в Турции.

В минувшем году турецкий коллектив занял в чемпионате страны второе место и завоевал путевку в самый престижный футбольный клубный турнир Европы.

Напомним, что "Фенербахче" был исключен из Лиги чемпионов прошлого сезона, поскольку был доказан факт проведения договорных матчей этим клубом.