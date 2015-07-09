Экс-чиновника ФИФА пожизненно отстранили от футбола

Фото: fifa.com

Комитет по этике Международной федерации футбола пожизненно запретил бывшему члену исполкома ФИФА Чаку Блейзеру принимать участие в любой футбольной деятельности, сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято на основании проверки деятельности Блейзера Комитетом по этике. Проверка показала, что функционер был замешан в отмывании денег, взятках и других коррупционных преступлениях.

Блейзер был генеральным секретарем КОНКАКАФ (региональное отделение ФИФА в Северной и Центральной Америке) с 1990 по 2011 годы. Президентом КОНКАКАФ тогда был Джек Уорнер – главный фигурант дела нынешнего дела о коррупции, расследуемого властями США.

В декабре 2011 года Блейзер стал информатором ФБР. Он давал показания против других функционеров ФИФА и записывал на диктофон переговоры членов организации.

Блейзер признался в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и был приговорен к штрафу в размере 1,9 миллиона долларов. В 2015 году на фоне развернувшегося вокруг ФИФА коррупционного скандала Блейзер признал факт получения взяток во время выборов организаторов ЧМ-1998 и ЧМ-2010.

Напомним, 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновников ФИФА. Чуть позже стали известны имена задержанных. Это вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, бывший член исполкома ФИФА Джек Уорнер, а также Эдуардо Ли, Хулио Роча, Костас Таккас, Рафаэль Эскевель, Хосе Мария Марин и Николас Леос.

Кроме того, швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.