Австралийский футболист дисквалифицирован за попытку задушить игрока

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Игрок австралийского футбольного клуба "Хоторн" Брайан Лейк дисквалифицирован на четыре матча за попытку задушить Дрю Петри во время матча против "Норт Мельбурна", сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в пятницу, 4 июля: по ходу встречи Петри отобрал у Лейка мяч и отдал пас партнеру, однако игрок "Хоторна", догнав соперника, повалил его на землю, схватил за горло и начал душить. Он продолжал душить оппонента, даже когда другие игроки "Норт Мельбурна" пытались его оттащить.
В то же время Лига планирует наказать и Дрю Петри, который был обвинен в "совершении неразумных действий и необязательного контакта с Лейком". Петри может избежать наказания, если предоставит достаточные доказательства в оправдание своего поступка. Однако в случае проигрыша дела, он также будет дисквалифицирован на один матч.
История вопросаАвстралийская футбольная лига (АФЛ) объединяет команды, выступающие в высшем дивизионе соревнований по австралийскому футболу. Клубы, в каждом из которых по 18 игроков, играют на овальном поле мячом, напоминающим по форме мяч для регби. Снаряд можно брать в руки, цель игры - набрать как можно больше очков, забивая мяч в специальные ворота.