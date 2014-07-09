Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

09 июля 2014, 16:31

Австралийский футболист дисквалифицирован за попытку задушить игрока

футбол Австралия футболисты удушения Брайан Лейк Дрю Петри

Фото: скриншот с Youtube

Игрок австралийского футбольного клуба "Хоторн" Брайан Лейк дисквалифицирован на четыре матча за попытку задушить Дрю Петри во время матча против "Норт Мельбурна", сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июля: по ходу встречи Петри отобрал у Лейка мяч и отдал пас партнеру, однако игрок "Хоторна", догнав соперника, повалил его на землю, схватил за горло и начал душить. Он продолжал душить оппонента, даже когда другие игроки "Норт Мельбурна" пытались его оттащить.

В то же время Лига планирует наказать и Дрю Петри, который был обвинен в "совершении неразумных действий и необязательного контакта с Лейком". Петри может избежать наказания, если предоставит достаточные доказательства в оправдание своего поступка. Однако в случае проигрыша дела, он также будет дисквалифицирован на один матч.

История вопроса

Австралийская футбольная лига (АФЛ) объединяет команды, выступающие в высшем дивизионе соревнований по австралийскому футболу. Клубы, в каждом из которых по 18 игроков, играют на овальном поле мячом, напоминающим по форме мяч для регби. Снаряд можно брать в руки, цель игры - набрать как можно больше очков, забивая мяч в специальные ворота.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать