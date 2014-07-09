Австралийский футболист дисквалифицирован за попытку задушить игрока

Фото: скриншот с Youtube

Игрок австралийского футбольного клуба "Хоторн" Брайан Лейк дисквалифицирован на четыре матча за попытку задушить Дрю Петри во время матча против "Норт Мельбурна", сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июля: по ходу встречи Петри отобрал у Лейка мяч и отдал пас партнеру, однако игрок "Хоторна", догнав соперника, повалил его на землю, схватил за горло и начал душить. Он продолжал душить оппонента, даже когда другие игроки "Норт Мельбурна" пытались его оттащить.

В то же время Лига планирует наказать и Дрю Петри, который был обвинен в "совершении неразумных действий и необязательного контакта с Лейком". Петри может избежать наказания, если предоставит достаточные доказательства в оправдание своего поступка. Однако в случае проигрыша дела, он также будет дисквалифицирован на один матч.