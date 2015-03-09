Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2015, 15:15

Спорт

Московское "Торпедо" на выезде сыграло с "Амкаром" вничью

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичное "Торпедо" сыграло вничью с пермским "Амкаром" в матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Звезда" в Перми, завершилась со счетом 0:0.

Таким образом "Торпедо" набрало 15 очков и расположилось на 12-м месте в турнирной таблице. "Амкар" с 13 баллами в активе находится двумя строчками ниже.

В следующем туре 15 марта "Торпедо" примет лидера Премьер-лиги петербургский "Зенит". "Амкар" днем ранее на выезде сыграет с "Уфой".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Торпедо Амкар

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика