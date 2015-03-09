Московское "Торпедо" на выезде сыграло с "Амкаром" вничью

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичное "Торпедо" сыграло вничью с пермским "Амкаром" в матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Звезда" в Перми, завершилась со счетом 0:0.

Таким образом "Торпедо" набрало 15 очков и расположилось на 12-м месте в турнирной таблице. "Амкар" с 13 баллами в активе находится двумя строчками ниже.

В следующем туре 15 марта "Торпедо" примет лидера Премьер-лиги петербургский "Зенит". "Амкар" днем ранее на выезде сыграет с "Уфой".