"Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Столичный "Спартак" выиграл у самарского клуба "Крылья Советов" в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:0.
Гол на 70-й минуте забил Андрей Ещенко.
Этот матч стал первым для "Спартака" после ухода с поста главного тренера Дмитрия Аленичева. Командой руководил исполняющий обязанности наставника Массимо Каррера.
В первом туре "Спартак" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" (4:0), "Крылья Советов" в гостях уступили грозненскому "Тереку" (0:1).
В следующем туре "Спартак" 13 августа на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Крылья Советов" в тот же день дома примут "Краснодар".