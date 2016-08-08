"Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Спартак" выиграл у самарского клуба "Крылья Советов" в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:0.

Гол на 70-й минуте забил Андрей Ещенко.

Этот матч стал первым для "Спартака" после ухода с поста главного тренера Дмитрия Аленичева. Командой руководил исполняющий обязанности наставника Массимо Каррера.

В первом туре "Спартак" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" (4:0), "Крылья Советов" в гостях уступили грозненскому "Тереку" (0:1).

В следующем туре "Спартак" 13 августа на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Крылья Советов" в тот же день дома примут "Краснодар".