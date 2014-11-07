Капелло вызвал в сборную России семь футболистов "Спартака"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Фабио Капелло определился со списком футболистов, которые будут готовиться к матчам с командами Австрии и Венгрии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Отметим, что итальянский наставник вызвал в национальную команду сразу семь представителей московского "Спартака": Артема Реброва, Дмитрия Комбарова, Сергея Паршивлюка, Евгения Макеева, Дениса Глушакова, Романа Широкова и Артема Дзюбу.

В окончательный список попали 25 футболистов:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак");

защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА Москва), Владимир Гранат ("Динамо"), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк (все - "Спартак"), Андрей Семенов ("Терек");

полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - "Спартак"), Игорь Денисов ("Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - "Зенит"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Александр Самедов ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания);

нападающие: - Артем Дзюба ("Спартак"), Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба - "Динамо"), Максим Канунников ("Рубин"), Александр Кержаков ("Зенит").

Отборочный матч к чемпионату Европы-2016 с командой Австрии пройдет 15 ноября в Вене и начнется в 20.00 по московскому времени. Игра с Венгрией состоится 18 ноября в Будапеште. Начало запланировано на 22.30.